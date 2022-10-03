Вашингтон готов выделять Украине 1,5 миллиарда долларов в месяц для поддержки ее финансов, а также убеждает ЕС выделять аналогичные суммы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в частности, за последние дни с представителями ЕС, и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины.

Источники Bloomberg рассказали, что союзники обсуждают регулярный механизм, который поможет удержать экономику Украины на плаву, потому что война затягивается.

Напомним, Министерство финансов США ввело новые персональные санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента как из Совета Федерации, так и из Госдумы, а также семьи российских чиновников.