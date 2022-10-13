В Украину уже поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

—1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступили в Украину. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики, — отметил глава правительства.

По его словам, всего МВФ предоставил нашему государству 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны. Также в ближайшее время власти с МВФ начнут подготовку новой специальной программы, которая заработает в следующем году.

— Благодарим наших партнеров и союзников за непоколебимую поддержку, — подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, что Европейская комиссия 11 октября разместила облигации, средства от которых на сумму 2 миллиарда евро будут использованы для предоставления Украине макрофинансовой помощи.