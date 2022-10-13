Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что потребности украинского правительства во внешней финансовой помощи в 2023 году составят от 3 до 4 млрд дол. ежемесячно.

Об этом она заявила во время выступления на круглом столе, посвященном поддержке Украины.

Кристалина Георгиева, в частности, отметила, что, несмотря на то, что украинские власти «выполнили поразительную работу» по стабилизации экономической ситуации в стране в условиях полномасштабного российского вторжения, потребности украинского правительства во внешнем финансировании в ближайшей перспективе будут оставаться очень большими.

— Несмотря на этот важный прогресс, потребности Украины в финансировании останутся очень большими в 2023 году. Это требует действий со стороны власти, но, что немаловажно, также и международного сообщества. Потребность во внешнем финансировании будет оставаться большой, пока продолжится война. Пока мы считаем, что в 2023 году потребности в финансировании будут составлять около 3-4 млрд дол. США в месяц, – сказала Кристалина Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что бюджетный дефицит в Украине «останется очень большим», отражая влияние войны на экономику. Кроме того, отметила она, дополнительные ресурсы понадобятся для базовых социальных услуг, ремонта критической инфраструктуры и импорта энергоресурсов еще до того, как реконструкция страны начнется серьезно.

— Мы все должны осознавать, что социальные и инфраструктурные требования могут выдвинуть потребности в финансировании за пределами указанного диапазона, в зависимости от развития войны, — добавила она.

Как сообщалось, в Украину уже поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.