Ежемесячные страховые выплаты от Фонда социального страхования Украины за октябрь уже получили 55 тысяч пострадавших на производстве и членов их семей.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Всего в этом месяце перечислено на банковские карты или доставлено почтальонами уже более 342 миллионов гривен ежемесячных страховых выплат, финансирование продолжается.

Такие выплаты в полном объеме компенсируют пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности и финансируются в следующем месяце за предыдущий.

Напомним, Украина получила $1,3 миллиарда экстренного финансирования от МВФ.