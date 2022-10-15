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Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, которые не получили пособия на 2000-3000 гривен весной 2022 года.
Об этом сообщает прессслужба Минреинтеграции.
Как отметили в пресс-службе, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление или прислать его по почте.
— Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его - даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля, — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно захваченных территориях.
Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, которые не получили пособия на 2000-3000 гривен весной 2022 года.
Об этом сообщает прессслужба Минреинтеграции.
Как отметили в пресс-службе, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление или прислать его по почте.
— Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его - даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля, — говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно захваченных территориях.