Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, которые не получили пособия на 2000-3000 гривен весной 2022 года.

Об этом сообщает прессслужба Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление или прислать его по почте.

— Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его - даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля, — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно захваченных территориях.