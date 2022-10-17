Из портов Большой Одессы 17 октября вышли по «зерновому коридору» пять судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

— 5 судов из 122,3 тысячи тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тысяч тонн рапса в Пакистан.

По данным на 17 октября, с начала реализации «зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли 350 судов из 7,8 миллиона тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.