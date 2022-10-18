Украина получила от Европейского Союза очередной транш макрофинансовой помощи в размере 2 млрд. евро.

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Телеграмме.

— 2 млрд евро макрофинансовой помощи поступило в Украину от ЕС. Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах, - отметил Денис Шмигаль.

По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд. евро. В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.

— Благодарим наших европейских партнеров и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год, — добавил премьер.

Напомним, между США и их западными союзниками растет напряженность из-за ухудшения экономического положения Украины. Да, американские чиновники все больше побуждают ЕС увеличить финансовую помощь разрушенной войной стране.