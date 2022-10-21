Вашингтоне Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Министр транспорта США Пит Буттиджедж и Министр торговли США Джина Раймондо подписали Совместное заявление о поддержании инфраструктурной устойчивости Украины и ее восстановлении из-за усиленного двустороннего сотрудничества.

Заявление предусматривает создание Совместной рабочей группы (Task Force), которая займется вопросом привлечения американских государственных институций, бизнеса и экспертов в процесс восстановления инфраструктуры Украины, сообщает Мининфраструктура Украины.

— С первого дня полномасштабного вторжения России и по сей день США остаются ключевым политическим, военным и экономическим союзником Украины. Сегодняшним заявлением мы переходим на стратегический уровень сотрудничества в сфере инфраструктуры. Сейчас наш приоритет – проекты выживания, которые позволят украинской экономике выстоять в условиях войны и вернуть нормальную жизнь на деоккупированные территории. В рамках созданной совместной рабочей группы сможем построить эффективную модель нашего сотрудничества и быстрее перейти к реализации конкретных проектов. Ожидаем активное участие американского бизнеса и экспертных организаций в этом процессе. Для эффективного привлечения бизнеса требуются новые быстрые инструменты для закупок, которые будут опираться не только на фактор цены, но и другие компетенции. Благодарен Министру транспорта Питу Буттиджеджу и Министру торговли Джинни Раймондо за сотрудничество и готовность активно включиться в восстановление инфраструктуры Украины. Кроме того, вместе работаем над дальнейшей изоляцией России на международной арене, – прокомментировал Александр Кубраков.

Стороны договорились провести первое заседание Совместной рабочей группы в ближайшее время. Координацией работы будут заниматься Министерство инфраструктуры Украины, Министерство транспорта США и Министерство торговли США.

Также во время встречи с американскими коллегами Александр Кубраков рассказал об оперативной работе инфраструктурной команды по восстановлению критически важной транспортной инфраструктуры. В частности, с начала полномасштабного вторжения из 322 разрушенных мостов ремонтные работы ведутся уже на 47. Также рядом с разрушенными мостами обустроено более 50 временных переправ.

Американские партнеры готовы помочь в этом процессе путем непосредственной помощи и созданием условий для привлечения американского бизнеса и экспертов в этот процесс.

Напомним, в августе Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр транспорта США Пит Буттиджедж подписали Меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает участие американских партнеров в развитии инфраструктуры в дорожном и портовом хозяйствах, железной дороге и авиаотрасли.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины, которую обеспечивает сейчас администрация США, останется незыблемой при любой политической конфигурации, которая сложится в Конгрессе после выборов. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя Госдепартамента США Ведан Пател.