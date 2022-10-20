Россия с 10 октября нанесла по энергосистеме Украины примерно 300 ударов по разному вооружению. Поскольку есть повреждения объектов людей, призывают уменьшать потребление электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет Общественное.

По его словам, примерно 20% экономии электроэнергии сейчас критически помогли бы энергосистеме Украины. Также власти готовятся к возможным «драматическим повреждениям в энергосистеме», которые потребуют гораздо больше времени для восстановления.

Герман Галущенко говорит, что власти сообщат, что в таком случае должны делать граждане, чтобы помочь энергосистеме.

Сейчас украинцев призывают добровольно максимально сократить потребление электроэнергии. Если же такого уменьшения не хватит, то власти будут вводить принудительные ограничения.

— Но очень важно, чтобы люди добровольно максимально экономили. В первые дни было где-то 10% — это довольно неплохой результат, но мы просим как можно больше экономить... Мы бы хотели, чтобы экономия электроэнергии была на уровне 20%, — сказал Герман Галущенко.

Как сообщалось, в Николаеве с сегодняшнего дня, 20 октября, на 60% уменьшено количество электротранспорта на маршрутах. Также будут выключены светофоры.