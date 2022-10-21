На саммите Евросоюза министрам финансов стран-участниц поручили разработать механизм выделения Украине минимум 18 млрд евро в 2023 году.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, пишет РБК-Украина.

По ее словам, Украина просит обеспечить финансирование в размере около 3-4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для базовых нужд. Причем, эти деньги должны обеспечить США, Евросоюз и финансовые институты.

— Так что дискуссия была о 1,5 млрд. евро в месяц для Украины, которые профинансирует Евросоюз. Это дает общую сумму 18 млрд евро в следующем году – объем, на который Украина может положиться, 0151 отметила Урсула фон дер Ляен.

Она также уточнила, что министрам финансов стран ЕС было поручено разработать соответствующий механизм.

— Но также важно дать сигнал Украине, что мы хорошо знаем, насколько важен этот надежный поток дохода, — добавила президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, по оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит $3-4 млрд.