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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о первом транше финансирования его страной энергетической поддержки Украины в размере 5 млн. фунтов стерлингов, или 5,8 млн. долларов США. Соответствующее соглашение сегодня, 14 ноября, подписали Клеверли и министр энергетики Герман Галущенко.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Эта поддержка поможет Украине с значительным ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после длительных российских атак и ракетных обстрелов, а также возобновит подключение домохозяйств и ключевых объектов к электроснабжению.
— У Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы включить свет по всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную нападениями России, — подчеркнул глава МИД Британии.
Великобритания является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины вместе с поставкой генераторов для больниц и финансовой гарантией для государственного энергопоставщика Украины. Последнее финансирование позволит купить специализированное энергетическое оборудование для поддержки и функционирования критически важной инфраструктуры на национальном уровне.
— Великобритания сделала наибольшее на сегодняшний день пожертвование в этот Фонд. Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали Путину, что его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление, — отметил Джеймс Клеверли.
Недавно Великобритания также предоставила 7 млн. фунтов стерлингов на приобретение более 850 генераторов, чтобы жизненно важные объекты, такие как больницы, имели электроэнергию, и еще 5 млн. фунтов стерлингов на обеспечение гражданского ядерного сектора.
Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в размере 50 млн. долларов для финансирования государственного энергопоставщика Украины «Укрэнерго» через Европейский банк реконструкции и развития, который поможет Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев вел диалог с партнерами о помощи для возобновления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности с 12 странами.
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о первом транше финансирования его страной энергетической поддержки Украины в размере 5 млн. фунтов стерлингов, или 5,8 млн. долларов США. Соответствующее соглашение сегодня, 14 ноября, подписали Клеверли и министр энергетики Герман Галущенко.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Эта поддержка поможет Украине с значительным ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после длительных российских атак и ракетных обстрелов, а также возобновит подключение домохозяйств и ключевых объектов к электроснабжению.
— У Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы включить свет по всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную нападениями России, — подчеркнул глава МИД Британии.
Великобритания является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины вместе с поставкой генераторов для больниц и финансовой гарантией для государственного энергопоставщика Украины. Последнее финансирование позволит купить специализированное энергетическое оборудование для поддержки и функционирования критически важной инфраструктуры на национальном уровне.
— Великобритания сделала наибольшее на сегодняшний день пожертвование в этот Фонд. Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали Путину, что его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление, — отметил Джеймс Клеверли.
Недавно Великобритания также предоставила 7 млн. фунтов стерлингов на приобретение более 850 генераторов, чтобы жизненно важные объекты, такие как больницы, имели электроэнергию, и еще 5 млн. фунтов стерлингов на обеспечение гражданского ядерного сектора.
Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в размере 50 млн. долларов для финансирования государственного энергопоставщика Украины «Укрэнерго» через Европейский банк реконструкции и развития, который поможет Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев вел диалог с партнерами о помощи для возобновления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности с 12 странами.