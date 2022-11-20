За последние два дня из портов Одессы вышли еще 8 судов. Корабли транспортируют 342 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

— По «зерновому коридору» движется 4 судна под загрузку 130,5 тыс тонн агропродукции, — пишет пресс-служба.

Всего с 1 августа в рамках «зернового соглашения» вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.