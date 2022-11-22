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Николаевский городской совет поддержал участие предприятий коммунальной собственности города в совместном с Международным банком реконструкции и развития «Проекта развития городской инфраструктуры-2». В рамках этого проекта в бюджет Николаевской городской территориальной громады планируют направить субвенцию в размере 311 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Как отметил городской голова Александр Сенкевич, речь идет о предприятиях критической инфраструктуры Николаева.
- Над этим вопросом работаем уже два месяца. Кабинет Министров Украины уже утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, - сказал городской голова.
Представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Игорь Набатов добавил, что согласно постановлению КМУ №1279 предусмотрено участие в проекте предприятий, деятельность которых связана с тепло-, водоснабжением и водоотведением, а также обращением с бытовыми отходами.
Постановлением утверждены Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление объектов критической инфраструктуры.
Напомним, условием получения субвенции на 311 млн гривен было принятие соответствующего решения сессией горсовета до 25 ноября.
Николаевский городской совет поддержал участие предприятий коммунальной собственности города в совместном с Международным банком реконструкции и развития «Проекта развития городской инфраструктуры-2». В рамках этого проекта в бюджет Николаевской городской территориальной громады планируют направить субвенцию в размере 311 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Как отметил городской голова Александр Сенкевич, речь идет о предприятиях критической инфраструктуры Николаева.
- Над этим вопросом работаем уже два месяца. Кабинет Министров Украины уже утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, - сказал городской голова.
Представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Игорь Набатов добавил, что согласно постановлению КМУ №1279 предусмотрено участие в проекте предприятий, деятельность которых связана с тепло-, водоснабжением и водоотведением, а также обращением с бытовыми отходами.
Постановлением утверждены Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление объектов критической инфраструктуры.
Напомним, условием получения субвенции на 311 млн гривен было принятие соответствующего решения сессией горсовета до 25 ноября.