Николаевский городской совет поддержал участие предприятий коммунальной собственности города в совместном с Международным банком реконструкции и развития «Проекта развития городской инфраструктуры-2». В рамках этого проекта в бюджет Николаевской городской территориальной громады планируют направить субвенцию в размере 311 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Как отметил городской голова Александр Сенкевич, речь идет о предприятиях критической инфраструктуры Николаева.

- Над этим вопросом работаем уже два месяца. Кабинет Министров Украины уже утвердил порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, - сказал городской голова.

Представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Игорь Набатов добавил, что согласно постановлению КМУ №1279 предусмотрено участие в проекте предприятий, деятельность которых связана с тепло-, водоснабжением и водоотведением, а также обращением с бытовыми отходами.

Постановлением утверждены Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на восстановление объектов критической инфраструктуры.

Напомним, условием получения субвенции на 311 млн гривен было принятие соответствующего решения сессией горсовета до 25 ноября.