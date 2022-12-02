За время полномасштабной войны российские войска нанесли сокрушительные обстрелы бизнесу Николаевской области. 12 крупнейших аграрных предприятий региона не работают и фактически уничтожены.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в интервью ЛІГА.net.

Он отметил, что с началом российского вторжения часть николаевского бизнеса схватила все и побежала. Другая часть отдала на ВСУ все, что было, и осталась.

– Часть бизнеса отдала даже чужое. Было по-разному. Те, кто точно помогал, — производители железобетона и металлических конструкций, которые были вовлечены в устройство блокпостов и сварку ежей. Они остались и работали, вот эти две категории. Плюс некоторые автосалоны, скажем так. Автомир, например, и машины отдал, и ремонтировал военные автомобили все это время, — сказал Виталий Ким.

Отметим, что салон Renault также отдал автомобили ВСУ.

Кроме того, ранее глава ОВА также рассказывал, что компания «Нибулон» блокировала баржами Днепр, чтобы россияне не могли пройти, а завод «Океан» подключался и помогал. Впоследствии от российских обстрелов погиб владелец «Нибулона» Алексей Вадатурский, а завод «Океан» был разрушен. Однако Виталий Ким не связывает это с их участием в обороне и не считает прицельной атакой.

— Россияне, в принципе, атаковали весь бизнес. Они уничтожили – не работают – 12 крупнейших предприятий области в аграрном секторе. Это первое. Второе — Вадатурский не изначально, а чуть позже блокировал баржами вход и шел навстречу. А руководитель завода «Океан» – областной депутат от ОПЗЖ. И он с первого дня помогает. Ходит и говорит: ну, я понимаю, что у меня такая партия, но я не виноват. У него есть проблемы, но он молча продолжает работать на защиту области, – сказал председатель ОВА.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.

Еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и идет в другие регионы.

Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.