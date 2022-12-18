За двое суток из одесских портов вышли еще четыре судна из 145 тысяч тонн пшеницы для стран Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тысячей тонн пшеницы для Индонезии.
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
В настоящее время в украинских портах под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 734 тысячи тонн украинской агропродукции.
По «зерновому коридору» двигаются три судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции.
В Босфоре 92 судна ожидают инспекционную проверку JCC. Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны России регистрации на инспекцию.
Так, из 65 заявленных судов стороной страны-агрессора было зарегистрировано всего три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.
Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые перевезли 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Ранее сообщалось, что зерновое соглашение вряд ли будет расширено в ближайшее время путем включения новых украинских портов или сокращения времени досмотра судов.
Ранее Украина настаивала на том, чтобы кроме трех портов Одесского региона в зерновое соглашение были включены порты Николаева.
Напомним, на саммите G20 Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За двое суток из одесских портов вышли еще четыре судна из 145 тысяч тонн пшеницы для стран Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тысячей тонн пшеницы для Индонезии.
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
В настоящее время в украинских портах под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 734 тысячи тонн украинской агропродукции.
По «зерновому коридору» двигаются три судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции.
В Босфоре 92 судна ожидают инспекционную проверку JCC. Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны России регистрации на инспекцию.
Так, из 65 заявленных судов стороной страны-агрессора было зарегистрировано всего три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.
Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые перевезли 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Ранее сообщалось, что зерновое соглашение вряд ли будет расширено в ближайшее время путем включения новых украинских портов или сокращения времени досмотра судов.
Ранее Украина настаивала на том, чтобы кроме трех портов Одесского региона в зерновое соглашение были включены порты Николаева.
Напомним, на саммите G20 Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области.