За двое суток из одесских портов вышли еще четыре судна из 145 тысяч тонн пшеницы для стран Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тысячей тонн пшеницы для Индонезии.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

В настоящее время в украинских портах под обработкой находятся 23 судна. На них загружают 734 тысячи тонн украинской агропродукции.

По «зерновому коридору» двигаются три судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции.

В Босфоре 92 судна ожидают инспекционную проверку JCC. Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны России регистрации на инспекцию.

Так, из 65 заявленных судов стороной страны-агрессора было зарегистрировано всего три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 558 судов, которые перевезли 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что зерновое соглашение вряд ли будет расширено в ближайшее время путем включения новых украинских портов или сокращения времени досмотра судов.

Ранее Украина настаивала на том, чтобы кроме трех портов Одесского региона в зерновое соглашение были включены порты Николаева.

Напомним, на саммите G20 Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области.