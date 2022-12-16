Порт Николаева, архивное фото НикВести

Зерновое соглашение вряд ли будет расширено в ближайшее время путем включения новых украинских портов или сокращения времени досмотра судов.

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.

«Я не вижу, чтобы это произошло в ближайшей перспективе… Я думаю, было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадает в мир, тем лучше на наш взгляд, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это возможно сразу», – сказал он.

Также Гриффитс добавил, что работа над соглашением по возобновлению транзита российского аммиака через Украину. « все еще продолжается», и он не знает, когда он будет заключен.

«Мы по-прежнему… очевидно, хотим этого, потому что… удобрения на данный момент едва ли не важнее зерно с точки зрения экспорта на глобальный юг», — сказал он. «Российские и украинские представители обсудили возможность увязки обмена пленными, который освободит большое количество заключенных с обеих сторон, с возобновлением экспорта аммиака», - уточняет по этому поводу Reuters.

Ранее Украина настаивала на том, чтобы кроме трех портов Одесского региона в зерновое соглашение были включены порты Николаева.

Напомним, на саммите G20 Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области.



