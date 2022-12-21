В Николаевской области пчеловод восстановил разрушенную захватчиками пасеку и наладил экспорт меда в Нидерланды.

Об этом пишет «Рубрика».

Развивать пчеловодство Дмитрий Митковский начал около двадцати лет назад, постепенно приобретал опыт, ежегодно увеличивал количество пчелосемей. Когда его пасека выросла до 150 ульев, создал фермерское хозяйство, которое стало официальным производителем меда.

В марте ульи предпринимателя были повреждены обломками российской ракеты. Кроме того, пчеловод потерял часть оборудования для откачки меда. Однако это его не остановило – мужчина переехал на запад Николаевщины и возобновил бизнес. В этом ему помог Проект USAID «Экономическая поддержка Украины».

Дмитрий получил консультации по ведению экспортной деятельности, нашел компанию-переработчика, подготовившую мед к экспорту, оформив необходимые разрешения, получил сертификат из немецкой лаборатории о качестве меда и экспортировал свою продукцию в Нидерланды.

— У меня было 1,5 тонны меда, такой объем пчеловоды обычно не могут экспортировать, это мало партия. Но мы нашли завод, согласившийся сделать гомогенизацию нашего меда и прошли этот путь. Пчеловоды часто не хотят заниматься оформлением документов, потому что это долго и дорого. Но, пройдя один раз, ты знаешь, как действовать дальше. Я очень хочу, чтобы мои коллеги знали, что можно оформить документы, чтобы экспортировать самим или в кооперации с другими пчеловодами, — рассказал пчеловод.

Напомним, владелец кемпинга «Скалька Тур» в селе Александровка Херсонской области Олег Марчук показал, что осталось от места отдыха после того, как там побывали российские захватчики.