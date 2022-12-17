Владелец кемпинга «Скелька Тур» в селе Александровка Херсонской области Олег Марчук показал, что осталось от места отдыха после того, как там побывали российские захватчики.

Фотографии разрушенного кемпинга он опубликовал на своей фейсбук-странице.

— Приблизительно с 2016 года у меня зародилось создание какого-то туристического проекта на Херсонщине, а точнее в Александровке. И в 2018 все же начал существование Skelka Tour / Скелька Тур. Все эти годы я с небольшой командой - Светлана Марчук, Федор Волошин, Богдан Дворковый, Татьяна Бучинская, Андрей Голинко (вышел из проекта) и при поддержке друзей Олега Вихрова и Даши Ширяевой, развивал, строил, выдумывал, экспериментировал, пробовал что-то новое, делал вызовы, рисковал, но был счастлив, по-настоящему! – вспомнил он.

Олег Марчук рассказал, что в «Скельке» за эти годы побывало несколько тысяч гостей со всей Украины и других стран. Были закуплены 13 каяков и много различного оборудования.

— Организован кемпинг был сначала в Станиславе, а затем переехал в Александровку. Наши друзья принимали у себя гостей в доме, а мы начали делать гостевой дом на 5 комнат. Мы воспитали несколько гидов-инструкторов, водивших туры и походы. У меня было много идей и планов. Но 24-го все изменилось! Пришла орда и почти все разрушила, разграбила, уничтожила. Но не все мы живы и это главное! – добавил он.

Олег Марчук отметил, что имеет опыт и желание все восстанавливать.

— Хотя и нет ресурсов, но руки и ноги есть. И прекрасные неравнодушные рядом люди. И как символ, часть каяков пережила оккупацию и верю, что скоро выйдут на воду! На первом фото, каким был кемпинг в Александровке. Остальные фото показывают, как выглядит русский мир. Сейчас главная полная победа над врагом, чтобы можно было восстанавливать и разрушенную Александровку и кемпинг и восстанавливать проект Скелька! Но если кто-нибудь из вас имеет (знает) идеи, планы, ресурсы, возможности или проекты для восстановления таких проектов, пишите мне. Все будет Украина! – резюмировал он.

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