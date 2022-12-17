Во время оккупации Снигиревки россияне превратили филиал «Николаевоблэнерго» в одно из мест своего базирования. Когда город был освобожден, оказалось, что территория и имущество предприятия полностью разрушены.

Захватчики даже повредили туалеты, из-за чего сами ходили «по делам» на улицу, рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ». и.о. генерального директора компании Вадим Данилков.

— В Снигиревке стояла база оккупантов (на территории филиала, — прим.). Превратили это действительно в какой-нибудь свинюшник. Я очень много слышал о разнице между нашими менталитетами, а в Снигиревке увидел своими глазами: уничтожить, разорвать, разорить, совершить беспорядок, разграбить, просто разрушить по непонятным причинам. Разломанная мебель, разгромленный диспетчерский пункт, разломано все. Все, что можно было уничтожить… Простите, даже туалеты забросали бумагой и потому все пошли себе на улицу. Обрисованные стены, разорвано, разломано, разорено — настоящее лицо «русского мира», — рассказал он.

Вадим Данилков

Напомним, ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации компании «Николаевоблэнерго», составляет более 1 миллиарда гривен.

Также сообщалось, что специалисты «Николаевоблэнерго» возобновили электроснабжение до пяти населенных пунктов Николаевщины, уволенных в ноябре.