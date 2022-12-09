Ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации компании «Николаевоблэнерго», составляет до 1 миллиарда гривен.

Об этом в интервью «Українським Новинам» рассказал и. генерального директора компании Вадим Данилков.

— Мы еще не все оценили и не до всех повреждений успели добраться, но, по предварительным оценкам, мы видим убытки до 1 миллиарда гривен. На самом деле, цифра может еще увеличиться, – сказал он.

По словам Вадима Данилкова, сети у Николаева, а также возле Снегиревки и других ранее оккупированных населенных пунктов практически полностью уничтожены.

— Даже после того, как мы все сделаем и дадим электроэнергию в эти населенные пункты, придется эти сети восстанавливать почти с нуля. У нас пока не хватает ни материалов, ни бригад, ни, конечно, времени для того, чтобы это сделать нормально, полноценно. Мы сейчас восстанавливаем высоковольтные линии, при этом у нас не так много высоковольтных бригад, специалистов, которые могут ремонтировать такие сети. Мы обратились ко всем нашим коллегам, к нам бригады приехали на помощь из Хмельницкого, Черкасс, Львова, Прикарпатья, Тернополя, потому что самостоятельно охватить такой объем в сжатое время было невозможно, – отметил он.

При этом Вадим Данилкив отметил, что в большинстве населенных пунктов Николаевской области компания вернула электроснабжение.

— На прошлой неделе свет появился в Снегиревке, на этой неделе планируем подать электричество в несколько населенных пунктов возле Снегиревки. Но поскольку очень много уничтожено, темпы восстановительных работ не слишком быстры. На очереди полностью уничтожены села, находившиеся в зоне боевых действий и в которых осталось 10-20 жителей. Если наши коллеги из «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Львовоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Тернопольоблэнерго» снова окажут помощь, возобновить их электроснабжение будет возможно в течение месяца-полтора, – сказал он.

Напомним, в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.