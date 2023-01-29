По предварительным данным облгосадминистраций, по состоянию на 30 декабря, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га ).

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает пресс- служба ведомства.

— Если мы говорим о посевной кампании, то пока не можем использовать около 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий, — сказал он.

По его словам, после деоккупации уйдет много времени на разминирование и очистку территорий.

— То, что покидает оккупант, требует как минимум несколько месяцев, а то и до года для возвращения к производству, — сказал он.

Еще часть площадей не удалось засеять из-за неблагоприятных погодных условий. Итак, весной нужно покрыть дефицит не посеянных озимых.

Чиновник заявил, что сейчас сложно прогнозировать валовые сборы сельскохозяйственных культур, которые будут значительно зависеть от погодно-климатических условий во время проведения комплексов полевых работ, а также финансового и материально-технического обеспечения конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В том числе – от наличия семян и удобрений. Уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение их внесения до 50% научно-обоснованных норм из-за удорожания.

Тарас Высоцкий резюмировал, что ключевой проблемой для аграриев остается дорогостоящая логистика. Также, по его словам, негативное влияние на агросектор оказывает энергетический кризис.

Напомним, из-за боевых действий аграрии Николаевской области не смогли собрать 40% урожая в 2022 году.