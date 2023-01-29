Компания «Укрзалізниця» изменила правила продажи билетов на международные рейсы для того, чтобы исключить их перепродажу.

Об этом сообщается в Telegram компании.

Была изменена схема продажи билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы. В частности, речь идет о поезде № 67/68 Киев-Варшава-Киев. Билеты по этому направлению можно купить только онлайн.

Однако перекупщики начали охотиться за билетами с возвращений и перепродавать их.

«Света – решаю билеты» (наша уже теперь экссотрудница), «Виталик – билеты на поезд», и не надейтесь, что-то снова «решить». Ваше время истекло. Наши пассажиры ожидают четкости и прозрачности от нас, так что никаким «рыбкам-прилипалам» не место рядом с «Укрзалізницею»», — говорится в сообщении.

В связи с этим теперь все билеты, которые будут возвращаться, будут вводиться в систему для продажи за день до отправления поезда. Из этого следует, что общая продажа билетов будет стартовать по-прежнему — за 20 дней до отправления, а вот возвращенные билеты можно будет приобрести только за день отправления поезда.

«Если вы не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно охотиться за ними или обращаться к «перекупщикам» — можно для срочных дел найти все возвращенные билеты в этот четкий временной промежуток. А билеты, которые будут сдаваться изо дня в день, будут возвращаться в систему не позже, чем через 30 минут после сдачи», — рассказали в «Укрзалізниці».

Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ «Укрзализныця» закончила 2022 год с чистым убытком почти 11 миллиардов гривен.