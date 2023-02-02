Население Украины в январе 2023 г. продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,9 миллиона долларов (в эквиваленте) и купило на 1 791,9 миллиона долларов. Чистая покупка валюты составила 564 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

Таким образом, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 миллионов долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 миллионов долларов.

Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Сравненный спрос был зафиксирован только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 миллионов долларов.

Данные показывают, что более половины спроса (370,5 миллиона долларов) в январе 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен), тогда как на наличном рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривны за доллар.

Напомним, Бразилия и Аргентина собираются объявить о начале подготовительной работы по созданию общей валюты для экономического усиления региона.