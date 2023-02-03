Во время сбора на радары ПВО для Украины в Литве удалось собрать более 1 млн евро. Людей поощрили «счастливым часом», во время которого все взносы удвоили.

Об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.

Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы, которые пришлют в течение одного часа – с 8 до 9 утра.

— Абсолютный мировой рекорд. Литовцы за час собрали 1 006 000 евро на радары для Украины, — говорится в сообщении.

По его словам, Tesonet удваивает сумму – 2 012 000 евро.

— Наша нация с Украиной до конца. К победе!, — добавил Тапинас.

Напомним, что жители Грузии в рамках инициативы «Делись светом» за восемь дней собрали деньги на покупку 200 генераторов для украинцев.