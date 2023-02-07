Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации приобрел военную форму и белье, общей суммой 41,7 миллиона гривен. По информации издания, военная форма была приобретена по ценам завышенным на 30-40% у фирм, не имеющих никакого отношения к военторгу.

Об этом пишет издание « Е-сопротивление ».

Первый тендер по закупке 7141 комплекта военного снаряжения на сумму 26 миллионов 402 тысячи 030 гривен получила фирма ООО «Экотранссервис-21». Так фирма-победитель предложила следующие цены на военное снаряжение:

Куртка ветро-влажная защитная зимняя - 1865 шт, цена за единицу 4650 грн Брюки ветрово-влажные защитные зимние - 2552 шт, цена за единицу 2950 грн Ботинки с высокими берцами зимние 2724 шт, цена за единицу 3475 грн

- Какая именно марка, производитель, модель одежды не указаны. И это не позволяет точно понять что именно куплено, сравнить с другими подобными предложениями на рынке и понять стоит ли продукция этих денег, – отмечает издание.

Ранее компания ООО «Экотранссервис-21» принимала участие в тендерах на вывоз, удаление, сортировку и захоронение мусора в городе Александрия на Кировоградщине.

— Вдруг фирма решила продать большой объем военной формы в Херсон. (интересно откуда они его взяли?). Но промониторив средние цены на подобные позиции из похожих на рынке, появилось предположение, что цены на закупку завышены около 30-40%, - подчеркнули авторы.

Бойцы 124-го батальона херсонской ТРО предоставили журналистам фото комплектов военной формы, которую они недавно получили.

— Мы поискали разные предложения на рынке, а также в закупках других советов и обнаружили, что такую форму, которую придали в Херсонской ТРО, можно свободно купить по разным предложениям. Например, на бигль ее предлагают за 2850 гривен за комплект (штаны и куртки), – пишут журналисты.

Если посмотреть в закупках других советов, то, например, Полтавский областной совет купил зимние штаны за 1530 гривен за штуку. Это очень отличается от цены 2950 гривен для Херсонской ОГА. Сравнивая именно куртки, их в среднем стоимость составляет 2-3 тысячи гривен за единицу. В отличие от 4650 гривен за единицу в Херсоне.

— Также вопросы возникают и к берцам. Они оказались марки PARS – это, пожалуй, единственная позиция из перечня, где накрутка цены оказалась меньше всех других позиций. Однако все равно больше рыночной. Херсонская ОГА купила их по цене 3745 грн/шт. Когда их предлагают за 3000 гривен, если делать оптовый заказ, то получится 2750 грн/шт, что на тысячу гривен дешевле закупки, – подчеркивают в издании.

Вторую закупку термобелья, шапок, сидушек сделали на сумму 15 миллионов 359 тысяч 583 гривны у ООО «Золотой Клевер». Издание не смогло проверить вторую закупку так подробно, как первую не удалось. Бойцы ТРО подтвердили, что недавно они получили также и белье, однако на момент общения она была на них и фото было сделать неудобно.

— Удалось сравнить цену на достаточно понятную и распространенную вещь как сидушки, они стоят в закупке 387 гривен за штуку. В то время как на распространенном агрегаторе рыночных предложений их продают по гораздо более низким ценам, – добавили журналисты.

В издании предполагают, что если получить образцы белья и других позиций приведенных в закупке цены будут иметь также завышенный характер, как и в первой закупке. Обоснованием таких предположений является то, что обе фирмы, поставляющие форму и белье Херсонской ТРО, связаны между собой.

Согласно реестрам расположены обе фирмы по одному адресу Украина, 28000, Кировоградская обл., Александрийский р-н, город Александрия, ул.Бульварная (бывшая Свердлова), дом 1. Это обычная пятиэтажка.

— Также тендерная история ООО «Золотой Клевер» демонстрирует, что это соглашение является аномальным для его сферы деятельности. Обычно она занимается разного рода реконструкциями. В той же общине что и первая фирма вывозит мусор. По каким причинам закупку решили разбить на две связанные фирмы неизвестно. Но то, что цены у них очень отличаются от рыночных местами более 40% - факт, - отмечают авторы.

Журналисты пытались найти информацию о том, продавали ли эти фирмы форму или белье, но никаких доказательств, что эти предприятия осуществляют подобную деятельность, найти не смогли.

— С учетом характера закупки есть предположение, что кто-то попросил бенефициаров фирм «прогнать через себя бюджетные деньги». Но окончательную точку в этой истории должны поставить правоохранительные органы, у которых должны появиться вопросы к этим сделкам, – резюмировали в издании.

Напомним, что в Украине планируется разработать новую систему контроля над закупками для армии. В частности, цены на продукты и товары хотят сделать открытыми.