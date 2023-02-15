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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на приобретение дорожного оборудования ожидаемой стоимостью 6 миллионов 850 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

В тендерной документации указано, что планируется приобрести:

Барьерная защита со светоотражающими полосами – 1100 штук;

Опоры для барьерной защиты – 2200 штук;

Вехи пластиковые оранжевого цвета – 560 штук;

Подставки для вех – 560 штук;

Конусы дорожные светоотражающие – 100 штук.

Аукцион запланирован на 19 февраля. Поставить товар победитель должен будет до 1 июля 2023 года.

Ранее Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключил договор с предприятием НПП «Укрресурс» на покупку тысячи мусорных контейнеров. Стоимость каждого составляет 7 тысяч 284 гривны, общая сумма составляет 7,2 миллиона гривен.