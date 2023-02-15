Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на приобретение дорожного оборудования ожидаемой стоимостью 6 миллионов 850 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
В тендерной документации указано, что планируется приобрести:
Аукцион запланирован на 19 февраля. Поставить товар победитель должен будет до 1 июля 2023 года.
Ранее Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключил договор с предприятием НПП «Укрресурс» на покупку тысячи мусорных контейнеров. Стоимость каждого составляет 7 тысяч 284 гривны, общая сумма составляет 7,2 миллиона гривен.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил тендер на приобретение дорожного оборудования ожидаемой стоимостью 6 миллионов 850 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
В тендерной документации указано, что планируется приобрести:
Аукцион запланирован на 19 февраля. Поставить товар победитель должен будет до 1 июля 2023 года.
Ранее Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключил договор с предприятием НПП «Укрресурс» на покупку тысячи мусорных контейнеров. Стоимость каждого составляет 7 тысяч 284 гривны, общая сумма составляет 7,2 миллиона гривен.