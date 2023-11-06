У січні-жовтні 2023 року ДПС Миколаївщини до бюджетів усіх рівнів забезпечено 15,3 мільярдів гривень податків і зборів.

Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв.

Роман Корнєв

За словами посадовця, до державної скарбниці платниками Миколаївщини сплачено 4,9 мільярдів гривень, що на 351,8 мільйонів гривень більше, ніж у відповідному періоді 2022 року. До місцевих бюджетів надійшло 10,4 мільярдів гривень, що на 1,7 мільярдів гривень більше за надходження 10 місяців минулого року.

Основним дохідним джерелом державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 45,1 відсотків. З початку року забезпечено надходження податку на доходи фізичних осіб у сумі 2,2 мільярдів гривень, що на 319,3 мільйонів гривень, або на 16,8 відсотків більше порівняно з січнем-жовтнем 2022 року.

Роман Корнєв зазначив, що платники області продовжують підтримувати Збройні Сили України, про що свідчить зростання надходжень з військового збору. Так, за 10 місяців 2023 року до бюджету надійшло 723,5 мільйонів гривень військового збору, що на 63,5 мільйонів більше, ніж у аналогічному періоді 2022 року.

Податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, питома вага якого в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 30,3 відсотка, надійшло 1,5 мільярда гривень.

Податку на прибуток платниками області до державного бюджету перераховано у розмірі 332,5 мільйона гривень, що на 100,9 мільйонів гривень більше за аналогічний період 2022 року.

— Дякуємо бізнесу Миколаївщини, який продовжує працювати, своєчасно сплачує податки до бюджету та виплачує офіційно зарплати найманим працівникам і, тим самим, наближає нашу Перемогу, — підсумував сказане Роман Корнєв.

Нагадаємо, за 9 місяців 2023 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 99,5 мільйонів гривень податку на нерухомість.