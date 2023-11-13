Уряд Норвегії оголосив про виділення 84 мільйони євро організаціям, які надають гуманітарну підтримку Україні.

Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ Норвегії.

Зазначається, що кошти підуть таким норвезьким організаціям, як норвезький Червоний Хрест, Норвезька рада у справах біженців, Church Aid, Peopleʼs Aid, Caritas Norway й організаціям Save the Children і NORCAP.

Допомогу спрямують, зокрема, на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку людей в Україні. Крім того, Норвегія також активізує зусилля з розмінування.

Очільник норвезького МЗС Еспен Барт Ейде зазначив, що його країна, згідно з програмою Нансена для України, надаватиме екстрену допомогу та захист мільйонам українців, які живуть у складних умовах.

«Зараз на українців чекає нова холодна зима війни. Майже 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Жорстока загарбницька війна РФ проти українського народу триває повною силою», — сказав міністр.

Нещодавно, стало відомо, що Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 млн євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.