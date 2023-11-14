Європейський Союз надасть Україні ще 110 мільйонів євро на тлі складної гуманітарної ситуації через війну з Росією та настання зими.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ЄК.

Пакет буде розділено на дві частини: 100 мільйонів євро направлять на допомогу українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, а 10 мільйонів євро — на програми підтримки біженців з України, які зараз перебувають у Молдові.

Це фінансування дозволить організаціям та партнерам ЄС надавати такі послуги, як грошова допомога, їжа, вода, притулок, медичне обслуговування, психосоціальна підтримка та захист українців.

Крім того, ЄС передасть Україні ще 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів на тлі ймовірних російських атак по енергоінфраструктурі.

Зазначається, що сумарний обсяг гуманітарної допомоги Україні від ЄС складає вже 843 мільйони євро.

Нагадаємо, цьогоріч Єврособюз наростив потужності з виробництва боєприпасів на майже 20-30%. Тепер є можливість виготовляти понад мільйон боєприпасів на рік.