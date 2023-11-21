У січні-жовтні 2023 року платники податків Миколаївщини перерахували до пенсійного та соціальних фондів 10,6 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), що перевищує минулорічний показник майже на 1,5 мільярда гривень або на 16%.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Миколаївській області.

«Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення», — зазначили податківці.

Нагадаємо, у січні-жовтні 2023 року ДПС Миколаївщини до бюджетів усіх рівнів забезпечено 15,3 мільярдів гривень податків і зборів.