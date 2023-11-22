Власник соцмережі «Х» Ілон Маск заявив, що частина прибутків компанії буде спрямована лікарням Ізраїлю та Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в секторі Гази.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі «Х».

«Корпорація Х пожертвує всі прибутки від реклами та підписок, пов’язаних із війною в Газі, лікарям в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі», — написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Ізраїлю ухвалив угоду з ХАМАС про звільнення близько 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня в обмін на припинення вогню.