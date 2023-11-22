Працівники Миколаївської міської ради, комунальних підприємств та організацій збирають кошти для ЗСУ. Наразі вдалося зібрати понад 1,8 мільйона гривень, які акумулюють на рахунку благодійного фонду. Потім на запит військових купують саме те, що потрібно захисникам для виконання бойових завдань.
Про це повідомляє пресслужба мерії.
Челендж для допомоги Силам оборони Миколаєва ініціював колектив департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.
Стартувала акція 1 жовтня, у День захисників і захисниць України. На сьогодні до неї вже долучилися тисячі співробітників міської ради, її структурних підрозділів, працівники підприємств та закладів комунальної власності.
Збір коштів триває. Паралельно, щоб не втрачати дорогоцінного часу, фонд розпочав відпрацьовувати запити бійців.
Інформуємо громаду та працівників, які підтримали челендж, що вже вдалося придбати та передати захисникам:
Також придбано рацію з акумулятором за 40 тисяч гривень. Невдовзі обладнання доставлять до міста.
Працівники Миколаївської міської ради, комунальних підприємств та організацій збирають кошти для ЗСУ. Наразі вдалося зібрати понад 1,8 мільйона гривень, які акумулюють на рахунку благодійного фонду. Потім на запит військових купують саме те, що потрібно захисникам для виконання бойових завдань.
Про це повідомляє пресслужба мерії.
Челендж для допомоги Силам оборони Миколаєва ініціював колектив департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.
Стартувала акція 1 жовтня, у День захисників і захисниць України. На сьогодні до неї вже долучилися тисячі співробітників міської ради, її структурних підрозділів, працівники підприємств та закладів комунальної власності.
Збір коштів триває. Паралельно, щоб не втрачати дорогоцінного часу, фонд розпочав відпрацьовувати запити бійців.
Інформуємо громаду та працівників, які підтримали челендж, що вже вдалося придбати та передати захисникам:
Також придбано рацію з акумулятором за 40 тисяч гривень. Невдовзі обладнання доставлять до міста.