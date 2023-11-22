Працівники Миколаївської міської ради, комунальних підприємств та організацій збирають кошти для ЗСУ. Наразі вдалося зібрати понад 1,8 мільйона гривень, які акумулюють на рахунку благодійного фонду. Потім на запит військових купують саме те, що потрібно захисникам для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

Челендж для допомоги Силам оборони Миколаєва ініціював колектив департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.

Стартувала акція 1 жовтня, у День захисників і захисниць України. На сьогодні до неї вже долучилися тисячі співробітників міської ради, її структурних підрозділів, працівники підприємств та закладів комунальної власності.

Збір коштів триває. Паралельно, щоб не втрачати дорогоцінного часу, фонд розпочав відпрацьовувати запити бійців.

Інформуємо громаду та працівників, які підтримали челендж, що вже вдалося придбати та передати захисникам:

Човен HEAVY DUTY та човновий двигун Mercury - майже 419 тис. грн

Два надувні човни - понад 200 тис. грн (передано колективом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»)

Квадрокоптер DJI Mavic 3 - 270 тис. грн

Квадрокоптер DJI Mavic 3T - 220,5 тис. грн

Ноутбуки з програмним забезпеченням та БФП - понад 140 тис. грн.

Квадрокоптер DJI Mavic 3T Thermal та зарядні станції СЕС «Максі» - майже 305 тис. грн (передано колективом КП «Миколаївелектротранс»).

Також придбано рацію з акумулятором за 40 тисяч гривень. Невдовзі обладнання доставлять до міста.