Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила проект рішення щодо перерозподілу бюджету міста. Мова про суму в 390,7 мільйонів гривень.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Проектом рішення передбачається збільшення доходів Миколаївської громади на 2023 рік на загальну суму 390 мільйонів 757 тисяч гривень. З них державним бюджетом виділяється субвенція у розмірі 389 мільйонів 181 тисячі гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного проекту з ЄБРР «Проєкт розвитку міської інфраструктури 2».
За словами директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віри Святелик, кошти з державної субвенції транзитом проходять в міському бюджеті для трьох КП «Миколаївводоканал», «Миколаївоблтепло» і «Миколаївкомунтранс».
— Це субвенція, яка йде на чітко прописані витрати. Є перелік техніки, який підприємства узгоджували більше ніж пів року з державними структурами. Це не самостійне розподілення коштів, а чітко визначені цілі, – пояснив директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.
Крім того, з бюджету планується виділення дотації на 1 мільйон 576 тисяч гривень для управління освіти та КЖЕП «Зоря» на компенсацію витрат для оплати комунальних послуг.
Також депутатам пропонується проголосувати за перерозподіл між розпорядниками бюджетних коштів.
Нагадаємо, що в вересні депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджету міста.
Як відомо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва в цьому році недоотримає близько 740 мільйонів гривень. У наступному році бюджет міста недоотримає 2,7 мільярда гривень.
Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила проект рішення щодо перерозподілу бюджету міста. Мова про суму в 390,7 мільйонів гривень.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Проектом рішення передбачається збільшення доходів Миколаївської громади на 2023 рік на загальну суму 390 мільйонів 757 тисяч гривень. З них державним бюджетом виділяється субвенція у розмірі 389 мільйонів 181 тисячі гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного проекту з ЄБРР «Проєкт розвитку міської інфраструктури 2».
За словами директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віри Святелик, кошти з державної субвенції транзитом проходять в міському бюджеті для трьох КП «Миколаївводоканал», «Миколаївоблтепло» і «Миколаївкомунтранс».
— Це субвенція, яка йде на чітко прописані витрати. Є перелік техніки, який підприємства узгоджували більше ніж пів року з державними структурами. Це не самостійне розподілення коштів, а чітко визначені цілі, – пояснив директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.
Крім того, з бюджету планується виділення дотації на 1 мільйон 576 тисяч гривень для управління освіти та КЖЕП «Зоря» на компенсацію витрат для оплати комунальних послуг.
Також депутатам пропонується проголосувати за перерозподіл між розпорядниками бюджетних коштів.
Нагадаємо, що в вересні депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджету міста.
Як відомо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва в цьому році недоотримає близько 740 мільйонів гривень. У наступному році бюджет міста недоотримає 2,7 мільярда гривень.