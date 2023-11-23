Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила проект рішення щодо перерозподілу бюджету міста. Мова про суму в 390,7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Проектом рішення передбачається збільшення доходів Миколаївської громади на 2023 рік на загальну суму 390 мільйонів 757 тисяч гривень. З них державним бюджетом виділяється субвенція у розмірі 389 мільйонів 181 тисячі гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного проекту з ЄБРР «Проєкт розвитку міської інфраструктури 2».

За словами директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віри Святелик, кошти з державної субвенції транзитом проходять в міському бюджеті для трьох КП «Миколаївводоканал», «Миколаївоблтепло» і «Миколаївкомунтранс».

— Це субвенція, яка йде на чітко прописані витрати. Є перелік техніки, який підприємства узгоджували більше ніж пів ро​​ку з державними структурами. Це не самостійне розподілення коштів, а чітко визначені цілі, – пояснив директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.

Крім того, з бюджету планується виділення дотації на 1 мільйон 576 тисяч гривень для управління освіти та КЖЕП «Зоря» на компенсацію витрат для оплати комунальних послуг.

Також депутатам пропонується проголосувати за перерозподіл між розпорядниками бюджетних коштів.

виконавчий комітет – зменшення на 10 мільйонів 950 гривень;

управління освіти – збільшено на суму дотації – 1,5 мільйона гривень;

управління охорони здоровʼя – збільшення 2 мільйони 818 тисяч гривень;

департамент соцзахисту – збільшення на 24 мільйони по спеціальному фонду, це кошти на придбання квартир для військовослужбовців військових частин;

управління культури – внутрішній перерозподіл;

управління спорту – зменшення на 4 мільйони 509 тисяч гривень;

ДЖКГ – збільшено за рахунок субвенції на 389 мільйонів гривень і внутрішній перерозподіл;

управління капбудівництва – зменшено на 10 мільйонів;

управління надзвичайних ситуацій – збільшено на 104 тисячі гривень;

управління комунального майна – збільшено на 278 тисяч гривень;

ДНАП – зменшення на 990 тисяч гривень;

департамент фінансів – зменшення на 13 мільйонів;

департамент внутрішнього фінконтролю – зменшення на 348 тисяч гривень;

адміністрація Корабельного району – внутрішній перерозподіл 4 мільйонів 562 тисячі;

адміністрація Інгульського району – збільшено на 2 мільйони 150 тисяч;

адміністрація Центрального району – збільшено на 10 мільйонів 550 тисяч.

Нагадаємо, що в вересні депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 228 мільйонів гривень бюджету міста.

Як відомо, через вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва в цьому році недоотримає близько 740 мільйонів гривень. У наступному році бюджет міста недоотримає 2,7 мільярда гривень.