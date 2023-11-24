Станом на 24 листопада суб’єкти господарювання в Миколаївській області застосовують 15 тисяч 891 реєстратор розрахункових операцій.

Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв.

Зокрема, у використанні 6 тисяч 219 фізичних РРО та 9 тисяч 672.

Очільник ДПС Миколаївщини нагадав, що починаючи з 1 січня минулого року втратили дію пільги щодо незастосування РРО, а тому фізичні особи-підприємці (крім платників єдиного податку першої групи) при здійснені розрахунків за товари (послуги) зобов’язані їх використовувати.

Однак повномасштабне вторгнення РФ на територію України внесло зміни у всі сфери життєдіяльності українців. Не оминули зазначені зміни і економіку країни. Саме тому з метою підтримки та адаптації бізнесу до нових умов українським урядом було прийнято ряд законодавчих змін, зокрема, і до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265).

Відповідно внесені зміни передбачали, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону № 265 не застосовувались.

«Що стосується сьогодення, то Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) з 01.10.2023 відновлено відповідальність за порушення порядку здійснення розрахунків за товари (послуги). Поряд з цим, Законом № 3219 низку суб’єктів господарювання звільнено від відповідальності за порушення вимог Закону № 265, що вчинені ними у період з 01 січня 2022 року до 01 жовтня 2023 року. Зазначена норма не застосовується до порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор», — зазначили податківці.

Також починаючи з 1 жовтня 2023 року суб’єкти господарювання не нестимуть відповідальності за порушення, вчинені ними при продажу товарів, наданні послуг на:

тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, – по дату завершення тимчасової окупації відповідних територій;

територіях активних бойових дій, – по дату завершення бойових дій на відповідних територіях;

територіях можливих бойових дій, – по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

Проте ця норма не стосується відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

У зв’язку з вищезазначеним, з 1 серпня 2023 року триває широкомасштабна інформаційно-розʼяснювальна кампанія щодо новацій податкового законодавства, передбачених Законом № 3219, у тому числі в частині використання суб’єктами господарювання РРО/ПРРО та поновлення застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону № 265.

У рамках проведення кампанії податківці Миколаївщини проводять роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо застосування та реєстрації в контролюючому органі РРО/ПРРО.

За результатами проведеної роботи у серпні — жовтні 2023 року суб’єктами господарювання Миколаївської області зареєстровано 4363 реєстраторів розрахункових операцій, з них 805 РРО та 3558 ПРРО.

Роман Корнєв наголосив, що податкова служба при організації та здійсненні контрольно-перевірочних заходів, перевіряє лише тих суб’єктів господарювання, у діяльності яких існують ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

«Я вдячний кожному платнику податків за роботу в умовах воєнного стану та сумлінне виконання своїх обов’язків перед державою щодо сплати податків, зборів і платежів», — зазначив Роман Корнєв.

Нагадаємо, роботодавці Миколаївщини перерахували на соціальні потреби 10,6 мільярда єдиного внеску.