Обрізка кленів у Вознесенську у квітні 2024 року. Фото: Державна екоінспекція Південно-Західного округу.

Управління ЖКГ та капітального будівництва Вознесенської міської ради до кінця року витратить 237 тисяч гривень на догляд за зеленими насадженнями. Договір уклали з підприємством «Тепло-Сервіс», яке раніше штрафували за варварську обрізку дерев.

Відповідний тендер опубліковано на сайті публічних закупівель Prozorro.

Роботи виконуватиме комунальне підприємство «Тепло-Сервіс». Воно має видалити сухі та небезпечні дерева, обрізати 20 високих дерев і очистити 700 квадратних метрів від кущів. Спиляні гілки вивозитимуть на відстань до трьох кілометрів.

Технічне завдання щодо догляду за зеленими насадженнями у Вознесенську. Скриншот з опублікованих документів на Prozorro

Роботи планують виконувати у будні дні з 8:00 до 17:00. У разі термінових ситуацій, таких як падіння дерев на дороги чи будівлі, бригада повинна прибути на місце протягом однієї години для оперативного усунення проблем.

Згідно з даним системи YouControl КП «Тепло-Сервіс» цього року вони виграли тендери на косіння газонів у Вознесенську на суму понад мільйон гривень.

Крім того, в міській програмі «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Територіальної громади міста Вознесенська на 2024 - 2026 роки» планують внести зміни та збільшити на 84 тисячі гривень витратит на утримання квітників у місті. Загалом у цьому році на цю статтю витрат заплановано 416 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 12 квітня «НикВести» писали про те, що на центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька кленів. На місці чотирьох дерев залишись лише пеньки. Роботи з нагляду за виконанням робіт з обрізки дерев здійснювало КП «Тепло-Сервіс».

Після цього фахівці екологічної інспекції провели обстеження та підтвердили пошкодження чотирьох дерев до ступеню припинення росту під час проведення робіт по формуванню крони. За збитки комунальники мусять заплатити 3750 гривень штрафу.