«Збитки склали понад ₴286 млн»: Ексочільник Дніпропетровщини Резніченко отримав підозру у справі про дорожню корупцію

Валентин Резніченко, фото: Дніпропетровська ОДА

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку, його ексзаступнику та колишнім керівникам департаментів.

Про це повідомили у пресслужбах НАБУ та САП.

За даними слідства, територіальна громада зазнала збитків на суму понад 286 мільйонів гривень.

«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 мільйонів гривень», – йдеться у повідомлені.

Наразі про підозру повідомлено:

голові Дніпропетровської ОДА;

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).

Згідно з даними слідства, у 2022 році фігуранти підписали договори на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, замість проведення капітального ремонту. Така заміна дозволяла отримати пріоритетне фінансування, оскільки витрати на поточний та капітальний ремонт доріг під час воєнного стану могли здійснюватися лише за залишковим принципом.

«Крім того, з’ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 мільярди гривень. Надалі саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА. Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 мільйонів гривень. Зазначимо, що частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником», – додали у НАБУ.

Зазначимо, що кримінальне провадження було порушено після публікації журналістських розслідувань «Схем» (Радіо Свобода) та «Української правди», які виявили прямий зв'язок між колишнім головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком і компанією, що з березня 2022 року отримала від обласної адміністрації півтора мільярда гривень бюджетних коштів на ремонт доріг в області.

Нагадаємо, що 24 січня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Згодом, 3 лютого 2024 року, Валентина Резніченка звільнили від депутатства в обласній раді на підставі його заяви.

Додамо, що Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську ОВА двічі: 2015-2019 року — за президентства Петра Порошенка та з грудня 2020 по січень 2022 року — за президентства Володимира Зеленського.