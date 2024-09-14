Уряд подав до Ради проєкт держбюджету на 2025 рік
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- Альона Коханчук
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17:14, 14 вересня, 2024
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Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Сьогодні, 14 вересня, на сайті парламенту був зареєстрований законопроєкт №12000 про державний бюджет України на 2025 рік. Ініціатором проєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, вчора уряд затвердив держбюджет на 2025 рік. Доходи очікуються на рівні 2 трильйона гривень, а видатки — на рівні 3,6 трильйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що у оборонному бюджеті держави утворився розрив у 5 мільярдів доларів.