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Уряд подав до Ради проєкт держбюджету на 2025 рік

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Ілюстраційне фото з відкритих джерелКабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сьогодні, 14 вересня, на сайті парламенту був зареєстрований законопроєкт №12000 про державний бюджет України на 2025 рік. Ініціатором проєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, вчора уряд затвердив держбюджет на 2025 рік. Доходи очікуються на рівні 2 трильйона гривень, а видатки — на рівні 3,6 трильйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що  у оборонному бюджеті держави утворився розрив у 5 мільярдів доларів.

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