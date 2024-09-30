Підприємства Миколаївщини сплатили вже більше ₴520 млн податку на прибуток

Сплата податку на прибуток. Фото з pixabay

Підприємства Миколаївщини за вісім місяців сплатили 526,7 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомили у Державній податковій службі у Миколаївській області.

Зазначається, що податок на прибуток сплачували упродовж січня-серпня 2024 року. Юридичні особи Миколаївщини перерахували до державного бюджету 476 мільйонів гривень податку.

«Це на 53,7% або на 166,2 мільйона гривень більше, ніж за 8 місяців 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до місцевих бюджетів платники сплатили 50,7 мільйонів гривень податку на прибуток.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України схвалив до повторного першого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає суттєве підвищення податків. Раніше цей документ не набрав необхідну кількість голосів під час голосування у парламенті, тому був відправлений на доопрацювання.

Також нагадаємо, за перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.