  • понеділок

    30 вересня, 2024

  • 26.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 26.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Підприємства Миколаївщини сплатили вже більше ₴520 млн податку на прибуток

Сплата податку на прибуток. Фото з pixabayСплата податку на прибуток. Фото з pixabay

Підприємства Миколаївщини за вісім місяців сплатили 526,7 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомили у Державній податковій службі у Миколаївській області.

Зазначається, що податок на прибуток сплачували упродовж січня-серпня 2024 року. Юридичні особи Миколаївщини перерахували до державного бюджету 476 мільйонів гривень податку.

«Це на 53,7% або на 166,2 мільйона гривень більше, ніж за 8 місяців 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до місцевих бюджетів платники сплатили 50,7 мільйонів гривень податку на прибуток.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України схвалив до повторного першого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає суттєве підвищення податків. Раніше цей документ не набрав необхідну кількість голосів під час голосування у парламенті, тому був відправлений на доопрацювання.

Також нагадаємо, за перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.

Читайте також:

новини

У Миколаєві засуджену до 5 років за проросійські заклики жінку випустили на волю — у суді кажуть, що вона розкаялась

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі села на Миколаївщині власноруч створили меморіал на честь загиблих захисників

Олена Козубовська
новини

В Одесі за ₴4,7 млн планують відновити будинок, пошкоджений під час атаки дронів

Аліна Квітко
новини

«Ми — їхній голос»: У Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти

Анна Гакман
новини

В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

Аліса Мелік-Адамян

У Миколаєві засуджену до 5 років за проросійські заклики жінку випустили на волю — у суді кажуть, що вона розкаялась

Аліса Мелік-Адамян

Через обстріли Укрзалізниця тимчасово зупинила поїзди у Миколаївській області

Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через планові ремонтні роботи: перелік адрес

В топонімічній комісії кажуть, що для демонтажу пам'ятника Пушкіну в Одесі не потрібен дозвіл ЮНЕСКО: «Можна прибрати хоч завтра»