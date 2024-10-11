Цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали ₴21,7 млн плати за ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне
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- Альона Коханчук
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12:13, 11 жовтня, 2024
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Платники Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 21,7 мільйонів гривень за ліцензії на продаж алкоголю, сигарет і пального.
Про це повідомили у Головному управлінні податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, що порівняно з минулорічними показниками за 9 місяців, надходження збільшились майже на 3,5 мільйона гривень, або на 19%.
Також зазначається, що у січні – вересні цього року платникам регіону видано 4743 ліцензії на продаж торгівлі алкоголем, пальним, сигаретами та рідинами для електронних сигаретах.
Нагадаємо, що у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.
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