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Цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали ₴21,7 млн плати за ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне

Плата за ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне. Фото Getty imagesПлата за ліцензії на алкоголь, тютюн і пальне. Фото Getty images

Платники Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів понад 21,7 мільйонів гривень за ліцензії на продаж алкоголю, сигарет і пального.

Про це повідомили у Головному управлінні податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що порівняно з минулорічними показниками за 9 місяців, надходження збільшились майже на 3,5 мільйона гривень, або на 19%.

Також зазначається, що у січні – вересні цього року платникам регіону видано 4743 ліцензії на продаж торгівлі алкоголем, пальним,  сигаретами та рідинами для електронних сигаретах.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.

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