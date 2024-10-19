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Кабмін затвердив перелік енергетичного обладнання, на яке не поширюється мито та ПДВ

Генератор на Соборній площі у Миколаєві / Фото: «МикВісті»Генератор на Соборній площі у Миколаєві / Фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України ухвалив перелік енергетичного обладнання та інших товарів, розроблений Міністерством енергетики, що звільняються від ПДВ і ввізного мита при ввезенні в Україну.

 Це здійснюється в рамках угод, фінансованих Фондом підтримки енергетики, повідомляє пресслужба Кабміну.

До переліку увійшли нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, насоси, двигуни, генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, апаратура, транспортні засоби (включаючи вантажні автомобілі та самохідну техніку), інструменти та інші необхідні товари для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Документ також встановлює порядок підтвердження операцій з ввезення цих товарів до України в рамках угод, які фінансує Фонд підтримки енергетики України.

Раніше повідомлялося, що парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на ввіз енергообладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії. 

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