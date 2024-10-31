Науково-дослідний інститут у Києві приватизують за ₴107 млн

У Києві приватизують науково-дослідний інститут, фото: Prozorro

Український науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ» приватизують за 107,2 мільйона гривень.

Згідно з інформацією на сайті «Prozorro.Продажі», переможцем аукціону стало ТОВ «Офісний центр Гоголя», яке запропонувало 107,2 мільйона гривень і було єдиним учасником торгів.

Крім того, покупцеві потрібно буде сплатити 21,4 мільйона гривень ПДВ, що в сумі становить загальний економічний ефект у 128,6 мільйона гривень. Стартова ціна аукціону складала 87 мільйона гривень.

Своєю чергою, пресслужба Фонду державного майна повідомляє , що після повної сплати вартості лота новий власник отримає комплекс, що складається з адміністративної будівлі площею 5098,3 м² та гаражних боксів площею 53,5 м². Крім того, на балансі майнового комплексу також є 1 автомобіль і 41 одиниця рухомого майна.

Нагадаємо, приватизацією Білгород-Дністровського порту цікавляться дві миколаївські компанії — ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» Дмитра Фірташа та «Нібулон» Андрія Вадатурського. А також у цьому зацікавлена компанія «Потоки» Вадима Єрмолаєва.