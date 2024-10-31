Науково-дослідний інститут у Києві приватизують за ₴107 млн
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- Анна Гакман
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22:21, 31 жовтня, 2024
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Український науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ» приватизують за 107,2 мільйона гривень.
Згідно з інформацією на сайті «Prozorro.Продажі», переможцем аукціону стало ТОВ «Офісний центр Гоголя», яке запропонувало 107,2 мільйона гривень і було єдиним учасником торгів.
Крім того, покупцеві потрібно буде сплатити 21,4 мільйона гривень ПДВ, що в сумі становить загальний економічний ефект у 128,6 мільйона гривень. Стартова ціна аукціону складала 87 мільйона гривень.
Своєю чергою, пресслужба Фонду державного майна повідомляє , що після повної сплати вартості лота новий власник отримає комплекс, що складається з адміністративної будівлі площею 5098,3 м² та гаражних боксів площею 53,5 м². Крім того, на балансі майнового комплексу також є 1 автомобіль і 41 одиниця рухомого майна.
Нагадаємо, приватизацією Білгород-Дністровського порту цікавляться дві миколаївські компанії — ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» Дмитра Фірташа та «Нібулон» Андрія Вадатурського. А також у цьому зацікавлена компанія «Потоки» Вадима Єрмолаєва.
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