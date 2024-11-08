Для ФОПів сума штрафів за рік збільшилася майже в 6 разів, — Опендатабот
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- Альона Коханчук
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12:34, 08 листопада, 2024
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Державна податкова служба за дев'ять місяців цього року провела 5 тисяч 483 документальні перевірки фізичних осіб-підприємців, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Зазначається, щомсума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом 2023 року.
В той же час підприємці оскаржують деякі з цих рішень.
«Цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за». Законопроєкт передбачає зокрема збільшення податків для ФОПів 1-2 груп, а також 1% податок для ФОПів 3-ї групи.
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