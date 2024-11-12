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Депутатам пропонують погодити ₴15 млн кредиту для «Миколаївводоканалу»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал», архівне фото «МикВісті»Комунальне підприємство «Миколаївводоканал», архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» планує взяти 15 мільйонів гривень кредиту. 

Відповідне рішення розглянуть депутати під час засідання сесії, а проєкт рішення вже опублікований на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко у коментарі виданню повідомив, що ці кошти планують спрямувати на розвиток підприємства. Однак на які саме заходи — не повідомляють і планують оголосити це після погодження з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. 

— Дивіться, я зараз Вам ще чисто не відповім на що ці кошти, тому що до кінця року ми будемо погоджувати з ЄБРР компоненти, на які будуть направлені ці кошти. Але це не на погашення операційної діяльності, ні в якому разі. Давайте скажемо так: на заходи по розвитку підприємства. Але точно я зараз просто не відповім, тому що рішення цього немає. Не тому, що я не хочу, а тому, що немає цього рішення. Воно буде до кінця року, — сказав Борис Дуденко.

Однак у проєкті рішення вказується, що 15 мільйонів гривень кредиту потрібні для «своєчасних розрахунків за енергоносії, матеріали та виплати заробітної плати у зв’язку з нерівномірністю надходження коштів від споживачів підприємства».

Проєкт рішення про 15 мільйонів гривень кредиту для комунального підприємства «Миколаївводоканал»Проєкт рішення про 15 мільйонів гривень кредиту для комунального підприємства «Миколаївводоканал»

Водночас у коментарі «МикВісті» Борис Дуденко акцентував, що кредитні кошти не передбачають погашення заборгованості миколаївців за воду. 

Передбачається, що кредит підприємству нададуть у вигляді овердрафту до 2027 року. 

— Пільговий період буде до 2027 року, але видається він на 20 років, — уточнив Борис Дуденко

Нагадаємо, у Миколаєві на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують. У листопаді 2024 року перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс». Оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

Водночас 5 березня 2024 року міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.

А також відомо, що «Миколаївводоканал» може стати першим підприємством, на якому створять наглядову раду, що має підвищити прозорість і контроль за його діяльністю.

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