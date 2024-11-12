Депутатам пропонують погодити ₴15 млн кредиту для «Миколаївводоканалу»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал», архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» планує взяти 15 мільйонів гривень кредиту.

Відповідне рішення розглянуть депутати під час засідання сесії, а проєкт рішення вже опублікований на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко у коментарі виданню повідомив, що ці кошти планують спрямувати на розвиток підприємства. Однак на які саме заходи — не повідомляють і планують оголосити це після погодження з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку.

— Дивіться, я зараз Вам ще чисто не відповім на що ці кошти, тому що до кінця року ми будемо погоджувати з ЄБРР компоненти, на які будуть направлені ці кошти. Але це не на погашення операційної діяльності, ні в якому разі. Давайте скажемо так: на заходи по розвитку підприємства. Але точно я зараз просто не відповім, тому що рішення цього немає. Не тому, що я не хочу, а тому, що немає цього рішення. Воно буде до кінця року, — сказав Борис Дуденко.

Однак у проєкті рішення вказується, що 15 мільйонів гривень кредиту потрібні для «своєчасних розрахунків за енергоносії, матеріали та виплати заробітної плати у зв’язку з нерівномірністю надходження коштів від споживачів підприємства».

Проєкт рішення про 15 мільйонів гривень кредиту для комунального підприємства «Миколаївводоканал»

Водночас у коментарі «МикВісті» Борис Дуденко акцентував, що кредитні кошти не передбачають погашення заборгованості миколаївців за воду.

Передбачається, що кредит підприємству нададуть у вигляді овердрафту до 2027 року.

— Пільговий період буде до 2027 року, але видається він на 20 років, — уточнив Борис Дуденко.

Нагадаємо, у Миколаєві на двох комунальних підприємствах міста перевірятимуть доброчесність. Після чого їх реформують. У листопаді 2024 року перевірки мають стартувати на комунальних підприємствах «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс». Оцінюватимуть рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначать потенційні корупційні ризики.

Водночас 5 березня 2024 року міжнародна компанія Deloitte, яка входить до четвірки найбільших аудиторів світу, презентувала результати оцінки доброчесності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Підприємство отримало 579 балів із 1025 можливих.

А також відомо, що «Миколаївводоканал» може стати першим підприємством, на якому створять наглядову раду, що має підвищити прозорість і контроль за його діяльністю.