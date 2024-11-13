Гроші на «тисячу від держави» візьмуть із Фонду безробіття, — голова бюджетного комітету

Роксолана Підласа. Фото: Форбс

По одній тисячі гривень, які обіцяли українцям, профінансують за рахунок невитрачених коштів Фонду загального державного соціального страхування на випадок безробіття.

Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради України, народна депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа в інтерв'ю «Forbes Україна».

За її словами, на початку 2024 року фонд переказав 10 мільярдів гривень на програми Міністерства економіки, але 9,3 мільярда гривень з них залишилися невикористаними. У проєкті бюджету на 2025 рік (законопроєкт №12000) пропонувалося спрямувати ці кошти на компенсації втрат сільському господарству, створення індустріальних парків і стимулювання попиту на вітчизняні товари та послуги.

Бюджетний комітет Верховної Ради вважає, що ці кошти можна витратити до кінця цього року на виплату «тисячю від держави».

«Пропозиція уряду полягає в тому, щоб поки розраховувати на гроші від Фонду безробіття», – зазначила вона.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма — Є-підтримка, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.