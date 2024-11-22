Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, планують збільшити до ₴15 млн

Уряд пропонує збільшити компенсації родинам загиблих цивільних до 15 мільйонів гривень. Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Уряд планує збільшити виплати родинам цивільних, які загинули під час захисту України від російської агресії, з 1,9 мільйона гривень до 15 мільйонів. Це стосується тих, хто загинув у боях з російською армією з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що уряд схвалив два законопроєкти для підтримки ветеранів та вшанування подвигу українських захисників і захисниць. За словами міністра Дениса Шмигаля, перший законопроєкт передбачає «справедливі виплати родинам загиблих захисників».

«На початку повномасштабної війни багато українців стали на захист країни в статусі цивільних. Для їхніх родин передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн, яку ми пропонуємо збільшити до 15 мільйонів гривень. Це буде правильним і справедливим рішенням», — зазначив Денис Шмигаль.

Другий законопроєкт стосується розвитку ветеранського спорту, який вважається важливим для реабілітації та адаптації ветеранів.

«Ми посилюємо можливості Міністерства у справах ветеранів щодо розвитку спорту та використання наявних спортивних закладів для ветеранів», — пояснив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів України перерозподілив майже 740 мільйонів гривень, які були передбачені в держбюджеті-2024 для фінансування програм ветеранів. Більшу частину з цих коштів спрямували на виплати родинам загиблих військовослужбовців.