Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, планують збільшити до ₴15 млн
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- Альона Коханчук
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14:40, 22 листопада, 2024
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Уряд планує збільшити виплати родинам цивільних, які загинули під час захисту України від російської агресії, з 1,9 мільйона гривень до 15 мільйонів. Це стосується тих, хто загинув у боях з російською армією з 24 лютого по 25 березня 2022 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що уряд схвалив два законопроєкти для підтримки ветеранів та вшанування подвигу українських захисників і захисниць. За словами міністра Дениса Шмигаля, перший законопроєкт передбачає «справедливі виплати родинам загиблих захисників».
«На початку повномасштабної війни багато українців стали на захист країни в статусі цивільних. Для їхніх родин передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн, яку ми пропонуємо збільшити до 15 мільйонів гривень. Це буде правильним і справедливим рішенням», — зазначив Денис Шмигаль.
Другий законопроєкт стосується розвитку ветеранського спорту, який вважається важливим для реабілітації та адаптації ветеранів.
«Ми посилюємо можливості Міністерства у справах ветеранів щодо розвитку спорту та використання наявних спортивних закладів для ветеранів», — пояснив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів України перерозподілив майже 740 мільйонів гривень, які були передбачені в держбюджеті-2024 для фінансування програм ветеранів. Більшу частину з цих коштів спрямували на виплати родинам загиблих військовослужбовців.
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