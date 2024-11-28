Доходи громад Миколаївської області зросли на 22% у порівнянні з довоєнним періодом

Вʼїзд до Миколаївської області. Фото Outofoffice.com.ua

Доходи територіальних громад Миколаївської області за три квартали 2024 року зросли на 22% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Загальна сума податкових надходжень до місцевих бюджетів сягнула 6,28 мільярда гривень проти 5,15 мільярда у 2021 році.

Про це йдеться в аналізі доходів громад України, проведеному «Економічною правдою».

В Одеській області доходи громад зросли на 31% — з 12,46 мільярда гривень у 2021 році до 16,28 мільярда у 2024 році.

Натомість у Херсонській області ситуація кардинально інша: доходи місцевих бюджетів скоротилися на 65%. У 2021 році громади отримали 3,83 мільярда гривень, а у 2024 році — лише 1,33 мільярда. За цим показником Херсонщина поступається лише Луганщині, де падіння сягнуло 89%, і наближається до Донецької області, яка втратила 59% своїх доходів.

Найбільше зростання доходів зафіксовано у Львівській області, де громади збільшили надходження на 64%, до 20 мільярдів гривень за три квартали 2024 року.

Порівняння доходів громад у 2021 та 2024 роках/ Скриншот з аналізу ЕП

Основним джерелом поповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Ставка податку становить 18%, і понад 60% зібраних коштів залишаються в бюджетах територіальних громад. Найбільший приріст доходів у 2022-2023 роках забезпечили військовослужбовці завдяки зростанню їхньої чисельності та збільшенню зарплат. Втім, лише ті громади, де розташовані військові частини, відчули суттєве зростання доходів.

Що з військовим ПДФО?

В рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів вирішив спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких раніше залишалися у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України зазначили, що вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% ПДФО, яким до того розпоряджався Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень у 2023 і 93,7 мільярда гривень 2024 році, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Після цього стало відомо, що Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

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6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через вилучення військового ПДФО бюджет міста втратив 3,4 мільярди гривень надходжень. Він додав, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. Над цим, зокрема працює компанія «Ernst & Young».

Мер раніше також висловив сподівання, що вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

До цього ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України,тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.

На початку вересня 2024 року Асоціація міст України повідомила, що менше половини коштів, вилучених з бюджетів громад для підтримки Збройних Сил України, використали для потреб військових. Зокрема, з 77,3 мільярда гривень, отриманих як ПДФО, витратили лише 32 мільярди гривень.

У вересні 2024 року мер Миколаєва через вилучення з доходів бюджету Миколаєва «військового» податку на доходи фізичних осіб Миколаїв вже втратив 739,8 мільйонів гривень та недоотримав у 2024 році 2,7 мільярдів гривень.

Проте, у травні 2024 року Олександр Сєнкевич повідомляв, що наповнення міського бюджету відбувалось згідно планових показників, які визначили після втрати військового податку. Він запевнив, що «немає такого негативу, якого можна було б очікувати».