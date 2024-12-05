З початку року підприємства Миколаївщини отримали понад ₴800 млн відшкодування ПДВ
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- Марія Хаміцевич
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11:22, 05 грудня, 2024
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У січні - листопаді 2024 року 59 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість загальною сумою 834,2 мільйона гривень.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, в яких є наявність правомірного сформованого від’ємного значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків.
Загалом у Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.
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