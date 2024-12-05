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З початку року підприємства Миколаївщини отримали понад ₴800 млн відшкодування ПДВ

59 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування ПДВ, фото: ahrens.kiev.ua59 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування ПДВ, фото: ahrens.kiev.ua

У січні - листопаді 2024 року 59 підприємств Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість загальною сумою 834,2 мільйона гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, в яких є наявність правомірного сформованого від’ємного значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків.

Загалом у Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.

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