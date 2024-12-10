У листопаді гральний бізнес сплатив ₴1,5 мільярда податків до бюджету

В листопаді гральний бізнес сплатив 1,5 мільярда гривень податків до держбюджету. Фото: 112 Україна

У листопаді поточного року гральний бізнес сплатив 1,5 мільярда гривень податків до держбюджету, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«За листопад поточного року спостерігається тенденція до зниження обсягів надходжень. Так, сукупно було сплачено 1,5 мільярда гривень, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — розповів він.

За його словами, на цю цифру вплинуло зменшення обсягів сплати податку на прибуток на 49,7% порівняно з листопадом 2023 року.

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Водночас, за його словами, загальна ситуація з податковими надходженнями в цьому році залишається позитивною.

«Дані щодо сплати податків компаніями, які надають послуги з організації азартних ігор, демонструють значне зростання. За 11 місяців поточного року до бюджету було сплачено 16 мільярдів гривень, що у 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року», — додав нардеп.

Щодо до структури надходжень, Гетманцев поінформував, що податок на прибуток складає 62,6% від надходжень, з приростом у 2 рази в 2024 році. А саме, 10 мільярдів гривень проти 5 мільярдів гривень у 2023 році.

При цьому ПДФО становить 37% від загальних надходжень, з приростом 32,7%. Це 5,9 мільярдів гривень проти 4,5 мільярда гривень у 2023 році.

Нагадаємо, що за перші шість місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу становили 8,4 мільярдів гривень, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.