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У Первомайську оголосили тендер на постачання сиру для дитсадків та шкіл на суму понад ₴5 млн

У Первомайську оголосили тендер на постачання сиру для навчальних закладів на суму понад ₴5 млн, ілюстративне фото: unianУ Первомайську оголосили тендер на постачання сиру для навчальних закладів на суму понад ₴5 млн, ілюстративне фото: unian

Управління освіти Первомайської міської ради оголосило тендер на постачання сиру для дошкільних і шкільних навчальних закладів міста.

Як свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, загальна кількість замовлених продуктів складає понад 21 тисячу кілограмів. Очікувана вартість угоди — 5 мільйонів 176 тисяч 410 гривень.

Згідно з умовами тендеру, постачальник має забезпечити поставку 3 тисячі 167 кілограмів твердого сиру  та 18 тисяч 768 кілограмів кисломолочного сиру.

Зазначається, що постачання сиру розраховане для дітей різних вікових груп, зокрема для дітей віком від 1 до 18 років. Пропозиції на участь у тендері приймаються до 15 січня 2025 року.

У Миколаєві з 1 січня підвищилась вартість харчування у дитсадках та школах: що відомо

Дитсадки:

У закладах дошкільної освіти, де забезпечується триразове харчування, зміни торкнуться дітей різного віку:

  • Для дітей до 4 років вартість харчування збільшиться з 92,30 гривень до 113,20 гривень на день (+22,6%).
  •  Для дітей віком 4-6(7) років вартість харчування підвищиться з 121,20 гривень до 139,40 гривень на день (+15%).

Школи:

У школах, де діти отримують одноразове гаряче харчування, також відбудеться підвищення вартості послуг:

Для учнів початкових класів 6-11 років вартість сніданку на І зміні складе 71,40 гривню, обіду на ІІ зміні — 78,60 гривень.

Для учнів пільгових категорій:

  • Для учнів 11-14 років вартість харчування у 2023 році складала — 60,20 гривень/день. У 2025 році сніданок коштуватиме (І зміна) — 73,80 гривні, а обід (ІІ зміна) — 84,30 гривні.
  • Вартість харчування у 2023 році для учнів 14-18 років складала 69,90 гривень/день. А у 2025 році сніданок (І зміна) — 76,10 гривень, а обід (ІІ зміна) — 97,80 гривень.

Спеціальні школи для дітей з порушеннями зору:

Для дітей до 4 років вартість харчування збільшиться з 92,30 гривень до 113,20 гривень на день, що становить підвищення на 20,90 гривень або 22,6%.

Для дітей віком від 4 до 6 (7) років вартість харчування зросте на 15%, з 121,20 гривень до 139,40 гривень на день.

Учні старших груп, віком від 6 до 11 років, також відчують зміну вартості харчування. Для них ціна на один день підвищиться на 35%, з 126,30 гривень до 170,60 гривень.

Для учнів 11-14 років вартість харчування збільшиться на 31,5%, з 150,50 гривень до 197,90 гривень на день.

Найбільше збільшення вартості харчування торкнеться учнів віком від 14 до 18 років. Для них ціна на харчування зросте на 25,1%, з 174,80 гривень до 218,70 гривень на день.

Проте для студентів професійно-технічних навчальних закладів вартість харчування не зміниться. Для дітей-сиріт на повному державному утриманні харчування залишиться на рівні 115,20 гривень на день, для дітей-сиріт під опікою або з малозабезпечених сімей — 46,10 гривень.

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