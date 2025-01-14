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Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴688 млн податків у 2024 році

Будівля Миколаївської міської ради, фото «МикВісті»Будівля Миколаївської міської ради, фото «МикВісті»

Протягом 2024 року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів майже 688 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.

До державного бюджету було сплачено 622,3 мільйона гривень, що на 56% (або на 224,4 мільйона) більше, ніж у 2023 році. Ще 65,4 мільйона гривень спрямували до місцевих бюджетів.

Крім цього, великі платники податків Миколаївщини внесли до обласного бюджету 32,4 мільйона гривень, що вдвічі більше, ніж торік.

Слід зазначити, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Також повідомлялось, що з 1 січня ФОП будуть сплачувати підвищені податки.

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